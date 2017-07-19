Festival Economia: 45mila presenze e 2,1mln di utenti unici raggiunti dal digitale

Bilancio record per la 21esima edizione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 mag - Mercato, nuovi poteri e speranze dei giovani hanno animato il palcoscenico trentino dal 20 al 24 maggio con piena soddisfazione degli Enti promotori, la Provincia autonoma di Trento, il Comune di Trento, l'Universita' degli Studi di Trento, e degli organizzatori Il Gruppo Sole 24 ORE e Trentino Marketing.

Si e' chiusa con un bilancio estremamente positivo la 21esima edizione del Festival dell'Economia di Trento, dedicata al tema 'Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani'.

Per cinque giorni la citta' e' stata il centro del dibattito economico, politico e sociale internazionale, accogliendo oltre 830 relatori e piu' di 350 eventi nelle 18 sale e 4 piazze cittadine coinvolte, in un'edizione che ha registrato una partecipazione straordinaria di pubblico, confermando la crescita costante del 'popolo dello scoiattolo'.

In un contesto in cui il dibattito economico rischia spesso di rimanere confinato a una dimensione specialistica, il Festival dimostra invece come sia possibile trasformare contenuti complessi in occasioni diffuse di partecipazione civica, consapevolezza e crescita culturale confermando il ruolo di Trento come luogo autorevole di confronto aperto, pluralista e internazionale, capace di unire approfondimento, partecipazione e territorio in una manifestazione sempre piu' centrale nel panorama europeo degli eventi economici e culturali. Grande attenzione hanno raccolto i panel dedicati a geopolitica, intelligenza artificiale, energia, giovani e lavoro, con la presenza di 147 accademici, 35 economisti, 126 protagonisti delle istituzioni nazionali e internazionali e 129 esponenti della business community economica e finanziaria, 20 ministri e 5 Premi Nobel. Molto partecipati anche gli appuntamenti del Fuori Festival, che hanno coinvolto giovani e famiglie con incontri, momenti di divulgazione, spettacoli, le dirette-evento di Radio 24 e i live di 24Ore Podcast. Grande interesse anche per i panel di Economie dei Territori e degli Incontri con l'autore.

Un festival rivolto ai giovani fin dal titolo e che li ha resi protagonisti dando loro spazio e voce direttamente sul palco grazie all'iniziativa 'Call for Ideas Le voci del domani': 14 giovani tra i 18 e i 30 anni sono stati selezionati dal Comitato Scientifico del Festival, tra le centinaia di candidature pervenute, come speaker del Festival.

Annunciate la nuove date del 2027: dal 18 al 22 maggio con l'avvio il martedi' e grande festa finale il sabato sera.

Copertura mediatica del Festival dell'Economia L'edizione 2026 del Festival dell'Economia di Trento 2026 ha confermato la crescente capacita' della manifestazione di parlare contemporaneamente al grande pubblico, alle nuove generazioni, al mondo scientifico e accademico e ai principali media nazionali e internazionali. Un risultato costruito attraverso una strategia integrata di comunicazione, capace di coniugare approfondimento, divulgazione e presidio informativo in tempo reale. Accanto alla qualita' dei contenuti proposti, il Festival ha infatti rafforzato il proprio posizionamento anche sul piano digitale e mediatico, ampliando il coinvolgimento delle community online e registrando una copertura stampa senza precedenti.

Numeri, partecipazione e attenzione mediatica testimoniano il ruolo sempre piu' centrale del Festival nel dibattito economico, culturale e sociale del Paese.

Il Festival sulle piattaforme digitali I risultati digitali del Festival dell'Economia 2026 confermano la capacita' della manifestazione di essere piattaforma permanente di dibattito e partecipazione pubblica. Particolarmente rilevante l'impatto sulle nuove generazioni: attraverso una strategia editoriale accessibile e il coinvolgimento mirato di creator autorevoli, il Festival e' riuscito a portare contenuti complessi fuori dai circuiti specialistici, rendendoli fruibili, condivisibili e culturalmente rilevanti per community ampie e trasversali. Un risultato che rafforza il posizionamento del Festival come punto di riferimento non solo istituzionale e culturale, ma anche digitale e generazionale.

I risultati confermano la forza di questo ecosistema narrativo: oltre 3,2 milioni di visualizzazioni complessive dei contenuti organici (+52% rispetto al 2025) e piu' di 2,1 milioni di utenti unici raggiunti dimostrano non solo un aumento della visibilita', ma soprattutto la capacita' del Festival di generare dibattito, confronto e coinvolgimento autentico attorno ai grandi temi contemporanei. Un traguardo costruito attraverso una strategia editoriale articolata, con 625 contenuti pubblicati sui quattro canali ufficiali - Instagram, Facebook, LinkedIn e X - pensati per rendere accessibili e rilevanti i grandi temi economici anche per pubblici non specialistici.

Red-

(RADIOCOR) 25-05-26 18:00:06 (0410) 5 NNNN