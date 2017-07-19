Festival Economia: 45mila presenze e 2,1mln di utenti unici raggiunti dal digitale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 mag - Particolarmente significativo il livello di partecipazione generato dalla community: oltre 70.546 interazioni spontanee (+118% rispetto alla precedente edizione), con piu' di 31.326 'Mi piace', 1.978 commenti, 5.378 condivisioni e 1.875 salvataggi. Numeri che testimoniano non soltanto la visibilita' dell'evento, ma soprattutto la capacita' del Festival di stimolare confronto, approfondimento e coinvolgimento attivo attorno ai contenuti proposti.

L'Engagement Rate medio del 3,3% - dato ancora parziale e in aggiornamento - conferma la qualita' della relazione costruita con il pubblico digitale. A rafforzare ulteriormente questa capacita' di dialogo si e' aggiunta una strategica attivita' di influencer marketing, sviluppata con l'obiettivo di avvicinare il Festival ai linguaggi e agli interessi delle nuove generazioni. Il coinvolgimento di creator e profili autorevoli nell'ambito della divulgazione economica, finanziaria e tecnologica - da Starting Finance a Il Punto Economico, passando per Economika, Pillole di Economia, University Network e Techy Ita - ha permesso di amplificare il racconto del Festival all'interno di community altamente profilate e partecipative.

Gli oltre 70 contenuti realizzati dai creator hanno generato autonomamente oltre 2,27 milioni di visualizzazioni e raggiunto 1,26 milioni di utenti unici, con piu' di 42.600 interazioni complessive, 2.700 salvataggi e generato 2.000 sessioni al sito. Un risultato che conferma l'efficacia della strategia digitale adottata e la capacita' del Festival dell'Economia di parlare ai giovani con autenticita', credibilita' e strumenti coerenti con le modalita' contemporanee di fruizione dell'informazione.

L'amplificazione dei contenuti del Festival sulla piattaforma crossmediale del Gruppo Il Sole 24 ORE Grande l'amplificazione prodotta dalla copertura degli eventi del Festival e del Fuori Festival su tutti i canali social del Gruppo Il Sole 24 ORE - Il Sole 24 Ore, Radio 24, 24 ORE Eventi, 24 ORE Cultura e 24 ORE System - che raggiunge in totale oltre 10 milioni di utenti.

Risultati di rilievo sul fronte dell'audience digitale: gli eventi in diretta streaming sul sito del Sole 24 Ore hanno raggiunto il milione di visualizzazioni, mentre la copertura e il commento live delle 5 giornate sono stati seguiti da oltre 200.000 utenti, raddoppiati rispetto allo scorso anno.

La rilevanza dei temi affrontati e degli ospiti intervenuti e' confermata anche dal numero degli utenti che sono transitati sul sito del Sole 24 Ore, che ha quasi raggiunto i 4 milioni nei giorni del Festival. Successo anche per 24Ore Podcast: il palinsesto live di 6 puntate tra podcast originali prodotti da Il Sole 24 Ore e da Radio 24, tra cui le puntate dei podcast quotidiani del Sole 'Start' e 'Macro', le puntate speciali di 'Tecno' e di '2024' e la prima puntata della nuova stagione di 'Materie', hanno trainato anche gli ascolti online, che hanno fatto registrare 100.000 audio stream.

Straordinario risultato di diffusione anche per i contenuti realizzati su tutti i canali social del Gruppo Il Sole 24 ORE, che hanno totalizzato 6 milioni e mezzo di visualizzazioni, trainate soprattutto dalla copertura video su Instagram. A riscuotere il maggiore interesse del pubblico sono stati i contributi dei premi Nobel, le dichiarazioni dei Ministri e dei principali esponenti della politica italiana e le interviste agli ospiti del Fuori Festival, nonche' la Rassegna Stampa mattutina con i Vice Direttori del quotidiano, live da Trento. Il Gruppo Il Sole 24 ORE ha inoltre scelto il palco internazionale del Festival per presentare l'innovativo progetto 24ORE NextMed, dedicato al Mediterraneo Allargato, una piattaforma editoriale strategica di rilievo internazionale pensata per connettere imprese, istituzioni e stakeholder lungo l'asse Europa-Balcani-Africa-Paesi del Golfo attraverso un ecosistema di contenuti multicanale e un Osservatorio permanente dedicato all'analisi degli scenari geopolitici ed economici e alla costruzione di relazioni tra attori pubblici e privati.

Sul fronte dell'informazione, l'Ufficio stampa della Provincia autonoma di Trento, in coordinamento con gli uffici stampa del Gruppo Il Sole 24 ORE e di Trentino Marketing, ha coinvolto oltre un centinaio tra giornalisti, addetti amministrativi e di segreteria, operatori video, fotografi, tecnici informatici e personale dedicato alla comunicazione.

Un lavoro reso possibile anche grazie al supporto del Tavolo della Comunicazione del sistema trentino, coordinato dall'Ufficio stampa provinciale, e degli addetti stampa delle realta' territoriali.

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(RADIOCOR) 25-05-26 18:02:13 (0430) 5 NNNN