Greenvolt: sviluppa 6 progetti fotovoltaici per Logifrio

10mila pannelli e 7,6 Gwh produzione annua (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 mag - Gruppo Greenvolt, che opera nel settore delle energie rinnovabili ed e' parte del portafoglio di Kkr, sta sviluppando sei progetti di energia fotovoltaica decentralizzata (quattro in Spagna e due in Portogallo) presso le strutture di Logifrio, un operatore che opera in Iberia nei servizi di logistica a temperatura controllata. Si tratta, spiega una nota, di una operazione realizzata dalle societa' del Gruppo Greenvolt Comunidades, Greenvolt Next Portugal e Perfecta Industrial Powered by Greenvolt - che, in totale, comprende circa 10.000 pannelli solari con una capacita' installata di 5,4 MWp, permettendo una produzione annua superiore a 7,6 GWh, evitando l'emissione di oltre 2.000 tonnellate di CO2 all'anno. L'accordo con Logifrio, il cui principale fabbisogno energetico e' legato alla refrigerazione industriale per la conservazione degli alimenti, e che beneficia direttamente dei vantaggi della produzione, dell'autoconsumo e della condivisione dell'energia, e' gia' nella fase di implementazione, con due progetti completati in Spagna.

Lab-com

