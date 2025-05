Governo: Mantovano venerdi' in Calabria e Puglia per attuazione Piano Caivano

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 mag - Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, venerdi' 16 maggio sara' in visita nei comuni di San Ferdinando (Reggio Calabria), Rosarno (Reggio Calabria) e Orta Nova (Foggi).

"Le visite - rende noto Palazzo Chigi - si inseriscono nell'ambito degli incontri istituzionali e con gli amministratori locali volti, dopo Caivano, al rilancio sociale di ulteriori aree con l'attuazione del 'Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilita' sociale' previsto dal decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208.

Il programma prevede alle ore 10,30 l'arrivo a San Ferdinando, dove il sottosegretario Mantovano, accompagnato dal comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Generale Salvatore Luongo, con il commissario straordinario di Governo Fabio Ciciliano, il Prefetto di Reggio Calabria Clara Vaccaro, il presidente della Regione Roberto Occhiuto e il sindaco Gianluca Gaetano, inaugurera' la locale caserma dei Carabinieri. A seguire si terra' in municipio un incontro tra le Autorita' per una verifica operativa dei progetti messi a punto per il rilancio del territorio comunale. Alle 13 Mantovano sara' quindi a Rosarno, per una riunione nella sede del Comune con il sindaco Pasquale Cutri' e i diversi rappresentanti regionali e nazionali sulla realizzazione delle iniziative definite per la stessa Rosarno".

