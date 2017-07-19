Gnl: Consiglio Ue concorda posizione negoziale su stop totale import Russia da 2028 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 20 ott - L'accordo prevede che le modifiche ai contratti esistenti siano consentite solo per scopi operativi strettamente definiti e non potranno comportare un aumento dei volumi, fatta eccezione per alcune specifiche flessibilita' per gli Stati membri senza sbocco sul mare interessati da recenti cambiamenti nelle rotte di approvvigionamento.

Rispetto alla proposta della Commissione, il Consiglio ha semplificato gli obblighi doganali stabilendo requisiti e procedure documentali piu' snelli per le importazioni di gas non russo. In tali casi, e' necessario fornire alle autorita' competenti solo i dati necessari prima che il gas entri nel territorio doganale della Ue, mentre per le importazioni di gas dalla Russia durante la fase transitoria sono richieste maggiori informazioni (tra cui la data e la durata del contratto di fornitura, i quantitativi contrattuali e le eventuali modifiche al contratto). Il Consiglio ha incluso il requisito che entrambe le categorie di importazioni di gas siano soggette a un regime di autorizzazione preventiva al fine di garantire l'efficacia pratica del divieto: per il gas russo e le importazioni che rientrano nel periodo di transizione, le informazioni richieste per l'autorizzazione devono essere presentate almeno un mese prima dell'ingresso; per il gas non russo, la prova deve essere fornita almeno cinque giorni prima dell'ingresso; nel caso di carichi misti di gnl, la documentazione deve attestare le rispettive quote di gas russo e non russo nella miscela, consentendo l'ingresso nella Ue solo alle quantita' non russe.

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, gli Stati membri hanno concordato che questa procedura di autorizzazione preventiva non si applichera' alle importazioni da paesi che soddisfano un elenco di criteri delineati nel regolamento. Cio' garantisce che solo le importazioni piu' rilevanti da controllare saranno soggette ad autorizzazione preventiva. Secondo il testo concordato, il Consiglio incarica la Commissione di redigere l'elenco dei paesi esentati entro cinque giorni dall'entrata in vigore del regolamento. Sono stati inoltre introdotti ulteriori meccanismi di monitoraggio e notifica per impedire che il gas russo entri nella Ue tramite procedure di transito (ovvero il gas che attraversa la Ue diretto a un'altra destinazione, senza entrare nel mercato Ue).

Viene imposto a tutti gli Stati membri di presentare piani nazionali di diversificazione che delineino le misure e le potenziali sfide alla diversificazione delle loro forniture di gas. Il Consiglio ha convenuto di esentare gli Stati membri che possono dimostrare di non ricevere piu' importazioni dirette o indirette di gas russo. Lo stesso obbligo di presentare un piano nazionale di diversificazione si applichera' agli Stati membri che continuano a importare petrolio russo, con l'obiettivo di interrompere tali importazioni entro il 1 gennaio 2028.

Rispetto alla proposta della Commissione, il Consiglio ha ulteriormente sviluppato le disposizioni sullo scambio di informazioni tra le autorita' nazionali, l'Agenzia dela Ue per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (Acer) e la Commissione, e ha richiesto alla Commissione di riesaminare l'attuazione del regolamento entro due anni dalla sua entrata in vigore, comprese le Disposizioni sulle procedure di autorizzazione preventiva. E' stata chiarita la clausola di sospensione, specificando quali tipi di interruzione della sicurezza dell'approvvigionamento potrebbero giustificare una revoca temporanea del divieto di importazione o dell'obbligo di autorizzazione preventiva.

Il Consiglio indica che le importazioni di gas e petrolio dalla Russia sono entrambe diminuite significativamente negli ultimi anni. Tuttavia, mentre le importazioni di petrolio sono scese al di sotto del 3% nel 2025, il gas russo rappresenta ancora circa il 13% delle importazioni della Ue nel 2025, per un valore di oltre 15 miliardi di euro all'anno. Cio' espone la Ue a rischi significativi in termini di sicurezza commerciale ed energetica. Per affrontare questa vulnerabilita', nel maggio 2025 la Commissione ha adottato la tabella di marcia REPowerEU per garantire un approccio graduale all'eliminazione graduale delle restanti importazioni di energia dalla Russia e per rafforzare l'indipendenza e la sicurezza energetica della Ue.

