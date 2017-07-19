Giubileo: Fisichella, oltre 33 mln pellegrini giunti a Roma, superate stime

Domani Papa Leone chiudera' Porta Santa, presente Mattarella (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 gen - "Sono giunti a Roma, partecipando a tutti gli eventi giubilari, 33.475.369 pellegrini che hanno portato con se' le attese e le aspettative proprie di ognuno. Le previsioni di 31.700.000 fatte prima dell'inizio dell'Anno Santo sono state egregiamente superate". Lo ha detto Mons. Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, nella conferenza stampa, presso la Sala Stampa della Santa Sede, di bilancio dell'evento giubilare. Intervengono, tra gli altri, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, Roberto Gualtieri, Commissario Straordinario di Governo e Sindaco di Roma, Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, Lamberto Giannini, Prefetto di Roma. "Domani, 6 gennaio, festa dell'Epifania del Signore - ha aggiunto Fisichella - alle 9.30, Papa Leone XIV chiudera' la Porta Santa della Basilica di San Pietro. Sara' presente il Presidente della Repubblica Italiana" Sergio Mattarella.

vmg.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 05-01-26 11:39:35 (0216)PA 5 NNNN