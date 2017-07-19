Germania: indice Pmi manifatturiero sale a 49,1 punti a gennaio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 feb - Migliora l'andamento dell'attivita' manifatturiera in Germania. A gennaio l'indice Pmi, elaborato da S&P Global raccogliendo le opinioni dei responsabili acquisti delle aziende del settore, e' salito a 49,1 punti dai 47 di dicembre. L'indice resta comunque al di sotto dalla soglia dei 50 punti che distingue una fase di contrazione da una di espansione. Commentando i dati Pmi, Cyrus de la Rubia, capo economista della Hamburg Commercial Bank, ha dichiarato: "Questo fa presagire un possibile inizio di ripresa. La produzione e' rimbalzata piuttosto rapidamente dal calo di dicembre, l'ottimismo sulla produzione futura e' aumentato da un livello gia' elevato e i nuovi ordini sono leggermente aumentati. Le speranze di una ripresa piu' ampia sono supportate da dati aneddotici generali. I produttori sembrano vedere opportunita' per orientarsi verso la produzione legata alla difesa, dove la domanda e' in aumento a causa delle tensioni geopolitiche e dell'aumento della spesa pubblica per i beni militari. La situazione rimane tuttavia fragile. Le aziende stanno ancora riducendo rapidamente le scorte e l'arretrato di lavoro si sta riducendo ancora piu' rapidamente rispetto alla fine dello scorso anno".

com-vmg

(RADIOCOR) 02-02-26 10:07:29 (0220) 5 NNNN