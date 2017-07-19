Gdf Verona: sequestri per 33 mln per frode "carosello" settore commercio ingrosso

Coinvolti 7 soggetti e 24 societa' tra Campania, Veneto e Croazia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 26 nov - La Gdf di Verona ha dato esecuzione a un sequestro preventivo da oltre 33 milioni di euro, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli, nei confronti di 7 soggetti e 24 societa' coinvolte nella frode fiscale 'carosello'.

L'operazione, realizzata sotto il coordinamento dell'European Public Prosecutor's Office (Eppo) di Venezia e grazie al coordinamento tra gli uffici della Procura Europea italiana e croata, ha individuato l'esistenza di un'associazione criminale dedita alle frodi Iva nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti per la detergenza.

L'attivita' investigativa, durata oltre un anno e scaturita dall'approfondimento di alert individuati su alcune societa' veronesi, ha permesso di smascherare un articolato sistema fraudolento, basato su societa' fittiziamente residenti all'estero che acquistavano (senza Iva) beni per la cura della casa e della persona da grossisti italiani (alcuni dei quali scaligeri), per poi cederli solo cartolarmente a missing trader (societa' fantasma) dislocate nel territorio campano, le quali a loro volta cedevano a societa' filtro, omettendo il versamento delle imposte. Le conduit company (cartiere estere), cosi' come tutti i soggetti giuridici coinvolti nei vari passaggi della filiera fraudolenta, venivano gestite in Italia da un'associazione a delinquere con base nel napoletano.

Il Gip di Napoli ha dato esecuzione a misure cautelari personali nei confronti dei 7 capi promotori dell'associazione per delinquere e dei 27 associati con il ruolo di formali amministratori delle societa' inserite nella frode. Contestuali operazioni sono state condotte in Croazia, con l'arresto di alcuni indagati, e nel Nord Italia dove il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Gorizia e Padova hanno eseguito perquisizioni e sequestri su delega dell'A.G.

Croata.

