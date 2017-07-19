Gaza: buldozer e aiuti nella Striscia, leader attesi in Egitto -FOCUS- 2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 ott - Dopo la firma e l'avvio della liberazione dei prigionieri a Gaza, Israele iniziera' anche la distruzione dei tunnel utilizzati da Hamas. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato di aver gia' dato istruzioni all'esercito di prepararsi. "La sfida principale per Israele dopo la fase di restituzione degli ostaggi sara' la distruzione di tutti i tunnel terroristici di Hamas a Gaza, direttamente da parte delle Idf e attraverso il meccanismo internazionale che sara' istituito sotto la guida e la supervisione degli Stati Uniti", scrive su X. "Questo e' il significato principale dell'attuazione del principio concordato di smilitarizzazione di Gaza e disarmo di Hamas", afferma Katz, aggiungendo di aver "istruito le Forze di Difesa a prepararsi a portare a termine la missione".

