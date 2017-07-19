Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Gaza: buldozer e aiuti nella Striscia, leader attesi in Egitto -FOCUS- 2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 ott - Dopo la firma e l'avvio della liberazione dei prigionieri a Gaza, Israele iniziera' anche la distruzione dei tunnel utilizzati da Hamas. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato di aver gia' dato istruzioni all'esercito di prepararsi. "La sfida principale per Israele dopo la fase di restituzione degli ostaggi sara' la distruzione di tutti i tunnel terroristici di Hamas a Gaza, direttamente da parte delle Idf e attraverso il meccanismo internazionale che sara' istituito sotto la guida e la supervisione degli Stati Uniti", scrive su X. "Questo e' il significato principale dell'attuazione del principio concordato di smilitarizzazione di Gaza e disarmo di Hamas", afferma Katz, aggiungendo di aver "istruito le Forze di Difesa a prepararsi a portare a termine la missione".

            ami

            (RADIOCOR) 12-10-25 10:44:01 (0142) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.