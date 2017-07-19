Gas: scorte Italia sopra il 75%, l'Europa scende sotto il 65%
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 dic - Le scorte di gas in Italia si attestano sopra il 75% (precisamente al 75,72% a 153,95 TWh), confermandosi il primo Paese in Europa secondo i dati di Gas Infrastructure Europe. Il nostro Paese si posiziona davanti anche alla Germania dove le scorte sono scese al 59,78% a 150,1 TWh, lontano dai livelli di un anno fa quando i valori si erano attestati a 206,7 TWh.
Complessivamente in Europa i livelli sono al 64,78% a 740,1 TWh, quasi 120 TWh in meno degli 858,2 TWh dello stesso periodo del 2024. Sui dati pesa l'irrigidimento del clima europeo rispetto ai giorni prima di Natale, che ha spinto il prezzo del gas a 28,1 euro (+1,3%).
