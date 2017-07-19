Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Gas: scorte Italia sopra il 75%, l'Europa scende sotto il 65%

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 dic - Le scorte di gas in Italia si attestano sopra il 75% (precisamente al 75,72% a 153,95 TWh), confermandosi il primo Paese in Europa secondo i dati di Gas Infrastructure Europe. Il nostro Paese si posiziona davanti anche alla Germania dove le scorte sono scese al 59,78% a 150,1 TWh, lontano dai livelli di un anno fa quando i valori si erano attestati a 206,7 TWh.

            Complessivamente in Europa i livelli sono al 64,78% a 740,1 TWh, quasi 120 TWh in meno degli 858,2 TWh dello stesso periodo del 2024. Sui dati pesa l'irrigidimento del clima europeo rispetto ai giorni prima di Natale, che ha spinto il prezzo del gas a 28,1 euro (+1,3%).

            Lab-.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 27-12-25 13:29:58 (0255)ENE,UTY 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.