Fs: Treni turistici, nuovo collegamento diretto Roma-Siena -2-
Restaurate carrozze prima classe 'Gran Confort' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ago - 'L'iniziativa - informa inoltre la societa' - nasce dalla collaborazione di FS Treni Turistici Italiani e Fondazione FS, che ha curato il restauro delle carrozze di prima classe 'Gran Confort', icone dei viaggi degli anni Settanta, oggi protagoniste di un itinerario che attraversa l'Argentario e la Val d'Orcia'.
Biglietti sulla piattaforma Railbook, a partire da 29 euro.
