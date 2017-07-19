Dati
            Fs: Treni turistici, nuovo collegamento diretto Roma-Siena -2-

            Restaurate carrozze prima classe 'Gran Confort' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ago - 'L'iniziativa - informa inoltre la societa' - nasce dalla collaborazione di FS Treni Turistici Italiani e Fondazione FS, che ha curato il restauro delle carrozze di prima classe 'Gran Confort', icone dei viaggi degli anni Settanta, oggi protagoniste di un itinerario che attraversa l'Argentario e la Val d'Orcia'.

            Biglietti sulla piattaforma Railbook, a partire da 29 euro.

            (RADIOCOR) 30-08-25 10:03:40 (0160)INF 5 NNNN

              


