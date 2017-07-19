Fs: rinnovata con Polizia di Stato convenzione per la sicurezza -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 nov - L'accordo, che sostituisce la convenzione del 2017, definisce in modo piu' avanzato e operativo le attivita' condivise tra la Polizia Ferroviaria e le societa' del Gruppo Fs (Rete ferroviaria italiana, Trenitalia, Fs Security e Grandi stazioni rail) per elevare ulteriormente gli standard di sicurezza su treni, stazioni e infrastrutture. Tra le altre cose, la convenzione regola in modo dettagliato i servizi di vigilanza negli scali e a bordo treno, la gestione delle sale operative territoriali e l'adozione di nuovi moduli operativi per il contrasto di specifiche forme di criminalita'.

com-fro.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 30-11-25 10:06:19 (0160)INF 5 NNNN