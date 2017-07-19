Fs: previsti 100mila passeggeri su treni e bus del Gruppo per Milano-Cortina

Inchingolo: ristrutturate 10 stazioni ferroviarie (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Cortina d'Ampezzo, 31 gen - 'Per Milano Cortina 2026 come Gruppo Fs abbiamo messo in campo un grande lavoro sul fronte ferroviario: Rfi ha ristrutturato dieci stazioni nei territori interessati da queste Olimpiadi diffuse e Trenitalia si prepara a gestire flussi superiori ai 100mila passeggeri. Dal punto di vista degli investimenti, parliamo di 341 milioni di euro in Lombardia e 303 milioni tra Trentino e Veneto, a cui si affianca un importante contributo del trasporto su gomma, con circa 500 bus di Busitalia al giorno diretti verso le principali destinazioni in tutta Italia'. Lo ha dichiarato Giuseppe Inchingolo, chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer Gruppo Fs Italiane, a margine del sopralluogo con i giornalisti sui territori interessati da Milano Cortina 2026.

'C'e' poi il lavoro straordinario di Anas, probabilmente il piu' complesso, che ha visto la realizzazione di nuove gallerie e nuovi viadotti per rendere questi territori sempre piu' accessibili. Quello che stiamo costruendo - ha continuato Inchingolo - e' un'eredita' concreta e duratura: grazie alle Olimpiadi, territori e localita' stanno rafforzando la propria attrattivita' turistica, Milano consolida il suo ruolo internazionale e le aree montane vivono una nuova fase di valorizzazione. E' stato un grande lavoro di squadra: abbiamo rispettato i tempi, siamo pronti e dimostrato di essere un'eccellenza.

Nei fine settimana delle Olimpiadi, inoltre, per garantire una buona gestione dei flussi, Frecciarossa colleghera' Malpensa con le principali citta' della Lombardia e del Veneto, rafforzando ulteriormente l'accessibilita' dell'intero sistema'.

com-ler.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 31-01-26 17:32:45 (0425)INF 5 NNNN