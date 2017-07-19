Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Francia: indice Pmi manifatturiero sale a 51,2 punti a gennaio

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 feb - Il settore manifatturiero francese si conferma in salute a gennaio con l'indice Pmi che sale a 51,2 punti dai 50,7 di dicembre.

            Secondo i dati pubblicati da S&P Global e Hamburg Commercial Bank si e' raggiunto il massimo degli ultimi 43 mesi. Un valore superiore a 50 segnala un'espansione dell'attivita' del settore, mentre uno inferiore una contrazione.

            "L'industria manifatturiera francese inizia l'anno con maggiore solidita'. L'indice principale ha continuato a salire e ora indica una crescita per il secondo mese consecutivo, la prima volta in quasi quattro anni. Resta da vedere se questo segna davvero la fine del prolungato periodo di debolezza del settore" ha affermato Jonas Feldhusen, economista junior presso la Hamburg Commercial Bank.

            com-vmg

            (RADIOCOR) 02-02-26 10:00:30 (0214) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.