Francia: indice Pmi manifatturiero sale a 51,2 punti a gennaio
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 feb - Il settore manifatturiero francese si conferma in salute a gennaio con l'indice Pmi che sale a 51,2 punti dai 50,7 di dicembre.
Secondo i dati pubblicati da S&P Global e Hamburg Commercial Bank si e' raggiunto il massimo degli ultimi 43 mesi. Un valore superiore a 50 segnala un'espansione dell'attivita' del settore, mentre uno inferiore una contrazione.
"L'industria manifatturiera francese inizia l'anno con maggiore solidita'. L'indice principale ha continuato a salire e ora indica una crescita per il secondo mese consecutivo, la prima volta in quasi quattro anni. Resta da vedere se questo segna davvero la fine del prolungato periodo di debolezza del settore" ha affermato Jonas Feldhusen, economista junior presso la Hamburg Commercial Bank.
