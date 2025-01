Francia: Bayrou, Parigi e Ue rischiano di essere "schiacciate" da politiche Trump

Se non faranno nulla per reagire (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 gen - Il primo ministro francese Francois Bayrou ha dichiarato che la Francia e l'Unione Europea saranno 'schiacciate' dalle politiche annunciate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che si insediera' nel tardo pomeriggio italiano, se non faranno nulla per reagire. 'Gli Stati Uniti hanno adottato una politica incredibilmente dominante per quanto riguarda il dollaro, per la politica industriale, per quanto riguarda la ricerca e gli investimenti', ha dichiarato il capo del governo in un discorso al personale comunale di Pau, la citta' dove e' sindaco. 'Se non facciamo nulla, saremo dominati, schiacciati ed emarginati. Questa decisione spetta a noi, ai francesi e agli europei, perche' senza l'Europa non e' possibile, dobbiamo unirci', ha aggiunto.

