Fondazione Intesa Sp: consegnate borse di studio a dottorati per 375mila euro

Premiate le sei migliori tesi magistrali sulla disabilita' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 dic - La Fondazione Intesa Sanpaolo ente filantropico, ha consegnato questa mattina a Milano le borse di studio che da nove anni eroga per i progetti di dottorato in discipline umanistiche. Questa edizione, che ha confermato l'ammontare complessivo di 375 mila euro, ha premiato le Universita' di Chieti-Pescara, Basilicata, Verona, Palermo e Foggia. Le borse di studio prevedono percorsi di ricerca della durata di tre anni finalizzati a valorizzare, promuovere e diffondere la conoscenza del patrimonio culturale italiano, con particolare attenzione ai temi quali i linguaggi e il cyberbullismo, l'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati, i nuovi scenari della formazione, la tutela e/o valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, i linguaggi dell'attualita'.

Nel giorno dedicato ai diritti delle persone con disabilita', sono stati inoltre assegnati sei premi per tesi di laurea magistrale di ricerca sperimentale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilita', in particolare se correlate al lavoro, all'inserimento lavorativo, alla digitalizzazione come strumento compensativo, per un valore complessivo di 18 mila euro, confermando il ruolo cruciale della conoscenza nel promuovere inclusione, consapevolezza e partecipazione. I progetti vincitori di questa terza edizione provengono dalle Universita' di Roma 'La Sapienza', di Modena e Reggio Emilia, di Padova, di Catania e di Urbino "Carlo Bo" e hanno preso in considerazione studi metodologici e applicativi sul tema della disabilita' in diversi ambiti, tra cui la comunicazione, l'inclusione lavorativa, Scienze Biomediche e Biotecnologiche, Scienza dell'Educazione. L'iniziativa e' stata confermata anche per il prossimo anno.

