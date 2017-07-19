Fmi: crescita globale resiliente, restano grandi rischi -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 19 gen - Le condizioni finanziarie globali sono ancora accomodanti, nonostante una certa volatilita' e l'aumento dei rendimenti sovrani; i prezzi delle azioni delle principali societa' tecnologiche si sono ulteriormente distanziati dai prezzi di altri titoli. Rispetto a ottobre le condizioni finanziarie, nel complesso, sono cambiate poco o si sono inasprite solo moderatamente. Nessun allarme per le 'nuove pressioni sul dollaro a seguito dell'avvio di un'indagine sul presidente della Federal Reserve'.

Lo stato dell'inflazione non desta preoccupazioni particolari: i prezzi delle materie prime energetiche caleranno del 7% quest'anno e i prezzi del petrolio resteranno bassi, anzi caleranno ulteriormente a causa della domanda globale 'tiepida' e alla forte crescita dell'offerta.

I prezzi del gas resteranno contenuti anche grazie a alla flessibilita' degli stoccaggi europei.

Il Fmi prevede che i tassi di politica monetaria nel Regno Unito e negli Stati Uniti continueranno a diminuire, sebbene a velocita' diverse, mentre il tasso di riferimento nell'area dell'euro rimarra' invariato e il Giappone aumentera' gradualmente il proprio tasso di riferimento. La politica di bilancio nelle economie avanzate, in particolare in Germania, Giappone e Stati Uniti, dovrebbe essere di stimolo nel breve termine, passando da una posizione leggermente restrittiva guidata dai dazi negli Stati Uniti'.

Per quanto riguarda il capitolo banche centrali sotto attacco da parte dei governi - in realta' l'attenzione e' rivolta al caso Trump-Fed - il Fmi indica che 'l'interferenza politica nelle istituzioni economiche indipendenti potrebbe aumentare il rischio di errori politici ed erodere la fiducia del pubblico', un passaggio seguito dalla considerazione che 'insieme alle persistenti fragilita' dei mercati finanziari, le vulnerabilita' di biancio potrebbero diventare piu' profonde, con implicazioni per la stabilita' macrofinanziaria'. In sostanza, banche centrali non indipendenti sposterebbero le politiche di bilancio verso la dominanza di queste ultime subordinando a esse la politica monetaria. 'Una preoccupazione particolare riguarda gli elevati livelli di debito pubblico in diverse importanti economie, in particolare quelle le cui valute e titoli sono sistemicamente importanti nei mercati finanziari internazionali. Le preoccupazioni sulla sostenibilita' fiscale in queste economie potrebbero non solo esercitare pressione sui loro costi di indebitamento, ma anche inasprire le condizioni finanziarie piu' ampie e amplificare la volatilita' dei mercati finanziari'. Il riferimento e', appunto agli Stati Uniti innanzitutto.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

