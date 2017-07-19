Dati
            Notizie Radiocor

            Fitch: De Felice (Intesa Sp), certifica percorso, graduale rialzo saldo primario

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rapallo, 20 set - La valutazione di Fitch Ratings, che ieri ha "promosso" l'Italia alzando il rating da "BBB" a "BBB+", con l'outlook passato a stabile, premia il fatto che "il Governo prevede di aumentare gradualmente il saldo primario nel periodo 2025-2027" e che "negli obiettivi governativi il debito pubblico dovrebbe iniziare a scendere a partire dal 2027, man mano che l'impatto dei bonus per l'edilizia si affievolira'". Lo ha detto Gregorio De Felice, head of research e chief economist di Intesa Sanpaolo, intervenendo alla 33esima edizione del Forum Scenari Immobiliari, in corso a Rapallo. Fitch, ha spiegato De Felice, certifica un percorso gia' in atto: "Le agenzie di rating arrivano sempre un po' in ritardo, a causa delle loro metodologie di analisi. La finanza pubblica italiana vede gia' una situazione in cui con il lieve incremento della spesa per interessi dovremmo avere un avanzo primario tendenzialmente crescente. Il rapporto debito/Pil e' in rialzo perche' si porta ancora dietro l'eredita' del Superbonus".

            Ars

            (RADIOCOR) 20-09-25 10:34:00 (0165)IMM 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Intesa Sanpaolo 5,469 +0,48 17.37.09 5,441 5,509 5,453


