Fisco: Leo, su evasione no pesca a strascico, c'e' nuovo rapporto con contribuente

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 feb - "Per rassicurare un po' tutti noi non facciamo la pesca a strascico, non lavoriamo sui settori". Lo ha detto il Vice ministro all'Economia Maurizio Leo intervenendo a '5 Minuti' su Rai1 rispondendo ad una domanda sul contrasto all'evasione fiscale. "Attraverso gli elementi che l'amministrazione finanziaria riesce ad acquisire - ha aggiunto Leo - si possono vedere le divergenze tra il reddito presumibile che deve dichiarare qualsiasi operatore e quanto effettivamente ha dichiarato e per contrastare questo fenomeno c'e' una nuova metodologia. Noi stiamo instaurando un nuovo rapporto tra Fisco e contribuente, vogliamo ragionare ex-ante e in questa logica invitiamo il contribuente a venire presso i nostri uffici e chiarire qual e' la sua posizione".

