Fisco: Castelli, via libera Mimit proroga 2026 zona franca del sisma

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 feb - 'Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato la comunicazione che rende operativa la proroga della Zona Franca del sisma 2016 anche per il 2026. Da oggi le imprese dell'Appennino centrale che operano nella Zfu e che erano risultate ammissibili alle agevolazioni fiscali e contributive per importi non scontati nelle precedenti annualita', per mancanza di capienza fiscale, potranno usufruirne sugli F24 relativi al periodo di imposta 2026'. Lo afferma il Commissario Straordinario al sisma 2016 Guido Castelli. 'Questa misura - prosegue Castelli - rappresenta un segnale concreto, importante, di attenzione verso i territori colpiti dal sisma. La comunicazione del Mimit, in attuazione della nuova legge di Bilancio 2026, conferma la volonta' dello Stato di garantire continuita' agli strumenti di sostegno alla ripresa economica di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, accompagnando le imprese in una fase ancora complessa ma decisiva per il futuro delle comunita' locali'.

