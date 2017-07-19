Fiere: Tajani, sostegno a sistema per export sara' una priorita' nel 2026 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 gen - Nel 2025 sono state realizzate 915 fiere, di cui la maggior parte con un focus B2B, cui hanno partecipato oltre 17 milioni di visitatori. Sono inoltre state organizzate 89 fiere italiane all'estero in 20 Paesi, con Cina, Brasile e Stati Uniti in testa. Per il 2026, sono gia' previsti 878 appuntamenti, con 276 fiere internazionali e 202 nazionali. Il comparto food, bevande e ospitalita' incidera' per il 12% sul totale eventi, seguito con da tessile, abbigliamento e moda, assieme all'aggregato sport, hobby, intrattenimento e arte. Quote rilevanti sono previste anche per i settori tecnologia e meccanica, agricoltura, silvicoltura e zootecnia, oltre a gioielli, orologi e accessori.

