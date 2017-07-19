Fiere: al via la 50esima edizione di Hospitality-Il Salone dell'Accoglienza

Oltre 750 espositori in 9 padiglioni su 46.500 mq (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 feb - Da oggi al 5 febbraio a Riva del Garda si tiene la fiera internazionale leader in Italia dell'ospitalita' che celebra le 50 edizioni.

Organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, la manifestazione e' la piu' completa fiera internazionale in Italia dedicata agli operatori dell'HoReCa. Un appuntamento che quest'anno vede la partecipazione di oltre 750 espositori e top buyer internazionali, numeri resi possibili grazie all'attivita' di scouting della fiera e ai programmi di incoming realizzati anche in collaborazione con Ita Italian Trade Agency. Nei 9 padiglioni su 46.500 mq, la fiera presenta le ultime tendenze e una proposta completa per l'ospitalita' e la ristorazione articolata in quattro aree tematiche - Beverage, Contract&Wellness, Food&Equipment, Renovation&Tech - e quattro aree speciali dedicate a mixology, vino ed enoturismo, birra artigianale e, novita' 2026, Dimensione Gusto, uno spazio che valorizza l'enogastronomia locale con le eccellenze del Garda Trentino.

