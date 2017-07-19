Ferrotramviaria: +14,5% in estate per collegamento per Aeroporto di Bari

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 nov - La stagione estiva 2025 si chiude con un risultato positivo per il collegamento ferroviario da e per l'Aeroporto internazionale Karol Wojtyla di Bari, che registra un incremento del +14,5% di viaggiatori rispetto allo stesso periodo del 2024. Nel complesso, da gennaio a settembre 2025, il numero di viaggiatori che ha scelto il treno per raggiungere l'aeroporto e' aumentato del +18,2% rispetto al 2024, consolidando un trend di crescita continua che testimonia il ruolo sempre piu' strategico del collegamento ferroviario nella rete dei trasporti pugliesi.

Tale risultato, si sottolinea in una nota della societa' Ferrotramviaria, si inserisce in un contesto di forte e continua espansione del turismo in Puglia, regione sempre piu' protagonista del panorama nazionale e internazionale per attrattivita', qualita' dell'accoglienza e bellezze naturali.

