Fed: Kashkari, dati economici richiedono di adeguare i tassi

Non e' membro votante del Federal Open Market Committee (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 6 ago - Il presidente della Fed di Minneapolis, Neel Kashkari, in un'intervista a Cnbc ha dichiarato che il momento di abbassare i tassi di interesse potrebbe avvicinarsi. Kaskhari ha detto che potrebbe servire oltre un anno per valutare se i nuovi dazi imposti dalla Casa Bianca scateneranno pressioni inflazionistiche persistenti. Allo stesso tempo, i dati mostrano chiaramente che l'economia sta rallentando. "Questo mi dice, come policymaker, che devo iniziare a basarmi maggiormente sui dati in cui ho fiducia. L'economia sta rallentando e questo significa che, nel breve termine, potrebbe diventare opportuno iniziare ad adeguare il tasso sui fondi federali", ha concluso Kashkari, che non e' membro votante del Federal Open Market Committee, il braccio di.

politica monetaria della Fed.

