Fed: de Guindos, Powell presidente eccellente, senza indipendenza curva yield piu' alta

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 gen - "L'indipendenza delle banche centrali porta ai migliori risultati in termini di inflazione e di tassi di interesse. E' piuttosto chiaro che, se una banca centrale non e' indipendente, alla fine la politica monetaria diventa una sorta di strumento al servizio della politica fiscale, il che significa che perde la vera prospettiva della politica monetaria, cioe' combattere l'inflazione". E' quanto ha detto il vicepresidente della Bce Luis de Guindos in un'intervista al Politico in risposta a una domanda sulla situazione del presidente della Fed Jerome Powell su cui il dipartimento di giustizia Usa ha avviato una indagine penale. "Allo stesso tempo - ha detto de Guindos - una banca centrale indipendente e' molto piu' credibile, e questo ha anche conseguenze in termini di tassi di interesse.

Se si guarda alla curva dei rendimenti, la curva dei rendimenti di una banca centrale indipendente e' sempre al di sotto di quella di una non indipendente. E credo che Powell sia un ottimo professionista e che sia stato un eccellente presidente del Federal Reserve System. E' molto importante per tutti noi che il principio dell'indipendenza delle banche centrali sia applicato anche alla Federal Reserve".

