Fed: cambia stime su tassi, fermi in 2020 e un aumento nel 2021 (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 dic - Nell'ultima riunione del 2019 la Federal Reserve ha lasciato invariato il costo del denaro a un range tra 1,5% e 1,75%, dopo i tre tagli decisi nel corso dell'anno, ma ha cambiato le previsioni sui movimenti dei prossimi anni. Come mostrano le tabelle allegate al documento finale del Fomc, pubblicato al termine della due giorni di meeting iniziata ieri, la previsione mediana e' per mantenere i tassi fermi l'anno prossimo (in precedenza era stato previsto un rialzo) ed e' quindi previsto un solo aumento nel 2021. In particolare, come mostrano le tabelle, la Fed prevede che i tassi si attesteranno a un valore mediano dell'1,6% a fine 2020 (a settembre era stato previsto un aumento all'1,9%) e al 2% alla fine del 2021. Come si legge nelle tabelle, la 'central tendency', che esclude le tre proiezioni piu' alte e le tre piu' basse, e' per tassi tra il 1,6-1,9% nel 2020 e tra l'1,6 e l 2,1% nel 2021.

Ars-

(RADIOCOR) 11-12-19 20:17:02 (0666)NEWS 5 NNNN