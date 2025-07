Ex Ilva: Urso sente Cirio, focus su sviluppo siti siderurgia Piemonte

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 lug - Nel pomeriggio di oggi, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha avuto un confronto telefonico con il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in merito alle prospettive relative al polo siderurgico piemontese, con particolare riferimento agli stabilimenti ex Ilva di Novi Ligure e Racconigi. Il confronto, si legge in una nota, segue i contatti odierni del Ministro Urso con il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e con il Sindaco di Genova, Silvia Salis, anche in vista della riunione ad oltranza convocata al Mimit per martedi' 8 luglio, alla quale parteciperanno tutte le amministrazioni - nazionali e locali pugliesi - coinvolte nella firma dell'accordo di programma per la decarbonizzazione dello stabilimento siderurgico di Taranto, sito strategico anche per gli impianti ex Ilva presenti in Piemonte e in Liguria.

Com-Cel

(RADIOCOR) 02-07-25 18:29:22 (0564) 5 NNNN