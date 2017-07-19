Ex Ilva: Urso ai sindacati, insieme possiamo farcela

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 ago - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha accolto "in un clima di cordialita' e piena collaborazione" le organizzazioni sindacali a Palazzo Piacentini. Il ministro ha aggiornato le parti sull'evoluzione dell'incontro, ancora in corso, con le amministrazioni nazionali e locali della Puglia per raggiungere un'intesa per la piena decarbonizzazione dell'ex Ilva di Taranto che garantisca il massimo di occupazione e nel contempo misure straordinarie per il sostegno occupazionale e sociale. 'Insieme possiamo farcela', ha detto il ministro ai sindacalisti, chiedendo di posticipare l'incontro in programma perche' le trattative in sede tecnica, tra governo ed enti locali, stanno proseguendo.

