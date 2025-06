Ex Ilva: i nodi da sciogliere su accordo programma ora in mano a enti locali -FOCUS

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 giu - Le questioni sul tavolo per arrivare a un accordo di programma sull'ex Ilva di Taranto condiviso tra ministero delle Imprese e del Made in Italy e gli enti locali pugliesi interessati sono principalmente tre: la presenza di una nave rigassificatrice e la sua collocazione, il desalinizzatore e piu' fondi da destinare a misure sanitarie. Nel corso dell'incontro oggi al Mimit tra il ministro Adolfo Urso e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il presidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano, il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, il sindaco di Statte, Fabio Spada, e il commissario dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mar Ionio, Giovanni Gugliotti, le parti hanno espresso le loro riserve sulla bozza dell'accordo di programma presentata dal ministero e il Mimit da parte sua ha invitato gli enti locali a presentare nelle prossime ore proposte di modifiche puntuali all'accordo, in modo tale da definire un quadro di regole chiare per chi investira' sull'ex Ilva, che sia Baku Steel con cui sono in corso le trattative o un altro degli investitori che avevano manifestato interesse. Secondo quanto appreso, tra le proposte avanzate dall'Autorita' portuale, per esempio, c'e' quella di posizionare la nave rigassificatrice non nel porto di Taranto ma in una posizione piu' lontana dalla costa, su modello di Piombino. Il Comune di Statte e' particolarmente interessato alla questione della tutela sanitaria, per cui chiede piu' fondi, mentre il sindaco di Taranto ha posto tra l'altro la questione dell'idrogeno per alimentare i Dri che serviranno per il preridotto necessario ad alimentare i nuovi forni. Una soluzione - quella dell'idrogeno - che al momento, tuttavia, non appare come percorribile in tempi brevi, necessari a una soluzione positiva della vertenza ex Ilva, cosi' come e' stato avanzata anche l'ipotesi di un raddoppio della Tap o di valutare la possibilita' di sfruttare gas proveniente dalla Basilicata. Tutte opzioni che richiedono tempi piu' lunghi rispetto a quelli attualmente necessari. La questione e' che qualsiasi soluzione deve portare alla definizione di regole certe e di un quadro che possa permettere il proseguimento dell'attivita' dello stabilimento di Taranto, considerando anche che eventuali modifiche potrebbero comportare cambiamenti al programma di ripartenza, da minori volumi a minori posti di lavoro e che l'accordo di programma e' un passo necessario per arrivare a una nuova Aia (Autorizzazione Integrata Ambientale).

