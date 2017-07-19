Eurovision 2026: no di Irlanda, Paesi Bassi e Spagna dopo via libera a Israele

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 4 dic - Le emittenti pubbliche di Irlanda, Paesi Bassi e Spagna hanno annunciato il boicottaggio di Eurovision 2026, dopo la decisione dell'Unione europea di radiodiffusione (Uer) di mantenere Israele tra i partecipanti al concorso.

A Dublino, la tv pubblica irlandese Rte ha comunicato che non partecipera' e non trasmettera' l'edizione 2026 'considerate le perdite umane estreme' a Gaza e la crisi umanitaria Anche l'emittente olandese Avrotros ha annunciato il ritiro, parlando di una 'incompatibilita'' tra i propri valori e la partecipazione di Israele. A Madrid, la tv pubblica Rtve ha confermato che la Spagna non prendera' parte alla manifestazione del maggio 2026, dopo la decisione della 95a Assemblea generale dell'Uer a Ginevra, sul mantenimento di Israele. L'Uer ha spiegato in una nota che Israele resta idoneo a partecipare perche' i membri hanno approvato 'una serie di modifiche' pensate per 'rafforzare la fiducia, la trasparenza e la neutralita' dell'evento', rendendo automaticamente 'eleggibili' tutti i membri che desiderino concorrere.