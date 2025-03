Europa: salute dentale, in Lituania vietate le amalgame per le otturazioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 mar - L'attenzione e' per le amalgame dentali. E in diversi paesi dell'Ue e' in corso una discussione sull'utilizzo. In questo quadro c'e' chi, come la Lituania, ne ha vietato l'uso. E' quanto evidenzia un servizio realizzato da Delfi.lt nell'ambito del progetto internazionale PULSE. 'C'e' il timore che le amalgame rilascino vapori di mercurio, soprattutto quando le otturazioni si consumano, si rompono o vengono rimosse dai denti - ricostruisce il servizio -. L'uso di queste otturazioni e' stato vietato in Lituania quest'anno, ma non sono disponibili statistiche precise su quanti residenti abbiano in bocca amalgame o su quanti denti siano stati otturati con esse di recente. Gli studi dentistici sono tenuti a fornire informazioni sull'uso degli amalgami, ma non esiste alcun obbligo, monitoraggio o sistema disciplinare per chi non lo fa'. Nel servizio viene evidenziato che 'nel 2023 solo tre cliniche hanno fornito tali dati, pertanto sono noti 149 casi in cui sono state utilizzate sostanze contenenti mercurio sui pazienti'. Da gennaio 2025, l'uso di amalgame in Lituania e' stato completamente vietato 'a meno che non ci siano specifiche indicazioni mediche, quando il paziente non puo' usare nessun altro materiale'. Sebbene ci siano casi in cui vengono utilizzate amalgame, la loro quantita' sta diminuendo. 'Nonostante milioni di persone in Europa portino ancora con se' amalgame dentali, la raccomandazione generale degli esperti e' di non rimuoverle inutilmente, poiche' il processo di rimozione potrebbe rilasciare nell'organismo piu' mercurio rispetto a quanto avverrebbe se le amalgame rimanessero al loro posto - ricostruisce il servizio -.

Tuttavia, in caso di usura o rottura, e' consigliabile consultare un dentista esperto nella rimozione sicura delle amalgame, utilizzando misure di protezione come barriere in gomma e sistemi di aspirazione ad alta potenza'. Per gli esperti, pero', i problemi maggiori relativi al rilascio del mercurio, non sarebbero per le persone con le otturazioni, ma.

