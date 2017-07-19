Europa: migrazioni, il bilancio a 10 anni dall'estate del 2015

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 set - Il fenomeno delle migrazioni e' in calo ma non si ferma. Nell'arco di dieci anni si e' passati da 1 milione di persone entrate nell'Ue con mezzi irregolari alle 95 mila del 2025. A fare un bilancio delle migrazioni nel corso di questi dieci anni e' un servizio pubblicato da voxeruop.eu nell'ambito del programma internazionale PULSE. 'Oltre 32.000 persone sono morte cercando di raggiungere i confini dell'Europa attraverso il Mediterraneo dal 2014, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni - si legge nel servizio -.

Con il passare degli anni, l'"estate della migrazione" del 2015 e' diventata la nuova realta': quell'evento era in realta' solo un episodio di una lunga serie. Ovunque i confini sono stati sotto pressione: tra Polonia e Bielorussia nel 2021; tra Russia e Finlandia; tra Russia e Stati baltici.

C'e' stata l'acquisizione dei talebani in Afghanistan e, naturalmente, la guerra in Ucraina'.

col-Mad

(RADIOCOR) 27-09-25 16:49:55 (0369)EURO 5 NNNN