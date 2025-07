Europa: investimenti e startup, la sfida dei Paesi Ue nell'intelligenza artificiale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 lug - Investimenti e startup, sono due aspetti che andranno a caratterizzare i Paesi dell'Ue nella sfida dell'intelligenza artificiale. A delineare questo scenario in cui vengono evidenziati tutti gli aspetti di questo nuovo corso e' un servizio realizzato da Il Sole 24 Ore assieme ai partner europei nell'ambito del progetto internazionale PULSE. 'La nuova rivoluzione digitale, che passa per quell'insieme di tecnologie racchiuse nella definizione di intelligenza artificiale generativa, e' nata, come la precedente, soprattutto dalla Silicon Valley americana - si legge nel servizio -. L'Europa? Come per le tecnologie di ricerca online e i social media, e' rimasta fuori dai giochi. Con tecnologie utilizzate dai suoi cittadini, ma con rarissimi protagonisti tecnologici. La situazione puo' cambiare?' Nel servizio viene evidenziato che il discorso 'e' complesso'. 'La Commissione europea, consapevole di ritardo del nostro Continente, a febbraio ha annunciato un piano che mobilitera' 200 miliardi di euro di investimenti nell'Ai - prosegue ancora il servizio -, compreso un nuovo fondo europeo di 20 miliardi per le gigafactory'. Anche in Italia c'e' quello che viene definito fermento con le startup che cominciano a realizzare qualcosa. E si passa da quella che si occupa di traduzione automatica potenziata a quella che si occupa di cybersecuty. 'Le startup AI italiane restano per lo piu' di piccola taglia, con ricavi medi nel 2024 pari a circa 140mila euro, un livello in linea con quello degli anni precedenti (177mila euro nel 2023, 134mila nel 2022) - si legge ancora -. Questi valori evidenziano la difficolta' per molte realta' di uscire dalla fase iniziale e raggiungere una scala sostenibile, limitando cosi' la loro competitivita', soprattutto a livello internazionale'.

Col-Mad

