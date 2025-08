Europa: il lavoro dopo la pensione, come si comportano i Paesi dell'Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 3 ago - Dopo la pensione si ritorna al lavoro. Oppure, nonostante l'eta' pensionabile c'e' chi preferisce rimanere in servizio per qualche tempo, grazie agli incentivi che, nel corso degli anni, sono stati concessi. Sia in Italia sia negli altri Paesi dell'Ue. A descrivere questo scenario e' un servizio pubblicato su Il Sole 24 Ore nell'ambito del progetto PULSE. In Italia sono stati diversi gli strumenti messi in campo dai Governi nel corso degli anni. 'Al di la' della disponibilita' o meno di incentivi per posticipare il pensionamento, c'e' una quota di persone che accede alla pensione ma continua a lavorare - si legge nel servizio - Secondo i dati piu' recenti diffusi dall'Istat, riferiti al 2023, il 10,8% dei pensionati tra 50 e 74 anni, cioe' 712mila persone, hanno lavorato. Il 9,4% (il 13% in Unione europea) ha continuato a farlo subito dopo il pensionamento di cui un terzo per necessita' economiche.

Questi i numeri ufficiali, al netto delle attivita' lavorative che sfuggono alle statistiche perche' piu' o meno irregolari'. C'e' poi il caso spagnolo dove 'sono state attuate diverse strategie, programmi e leggi per incoraggiare i lavoratori piu' esperti a rimanere piu' a lungo nel mercato del lavoro. Tra le misure principali vi e' la riforma del sistema pensionistico, che ha stabilito un aumento progressivo dell'eta' pensionabile legale fino a 67 anni nel 2027, nonche' incentivi economici per coloro che decidono di posticipare il pensionamento'.

