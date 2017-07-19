Europa: Europa: da leva obbligatoria a volontariato, come cambia servizio militare in Ue -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 gen - Poi ci sono gli altri Paesi dell'Ue. 'In Francia e' stata recentemente lanciata una campagna di reclutamento per un nuovo servizio militare volontario. La Francia ha abolito la coscrizione obbligatoria nel 2002 - prosegue il servizio -. Nel 2019, il presidente Emmanuel Macron ha introdotto il servizio nazionale generale. Questo consente ai giovani di prestare servizio per un mese presso istituzioni civili o militari per partecipare alla "vita della nazione''. In Germania, la coscrizione obbligatoria e' stata sospesa nel 2011. Dopo la guerra in Ucraina, il nuovo obiettivo e' di 80.000 reclute aggiuntive entro il 2030, per portare la Bundeswehr (Forze Armate tedesche) a 260.000 effettivi.

In Italia, la coscrizione e' stata sospesa nel 2005. Alla fine di novembre, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha proposto un programma di servizio militare volontario.

'Nell'Europa orientale, vicino alla Russia, la risposta e' stata piu' rapida. In Polonia, dove la coscrizione e' stata abolita nel 2010, il governo ha iniziato a offrire programmi di volontariato a tempo limitato nell'aprile 2022 per aumentare il numero di truppe. Ad esempio, e' possibile completare un corso di addestramento di 27 giorni e poi arruolarsi nella riserva. In alternativa, e' possibile rimanere per altri undici mesi e poi candidarsi per un incarico nell'esercito professionale'.

Estonia, Lettonia e Svezia hanno reintrodotto la coscrizione obbligatoria. La Lituania lo ha fatto nel 2015, un anno dopo la guerra di Mosca nel Donbass e l'annessione della Crimea.

Col - Mad

