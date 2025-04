Europa: cristianesimo, educazione e non confessionalita', il dibattito su chi insegna la religione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 apr - Nelle scuole pubbliche l'insegnamento della religione cattolica e' un'opzione, in quelle private e' quasi una norma. A delineare questo scenario, che riguarda buona parte dei Paesi dell'Ue, e' un servizio pubblicato su El Confidencial realizzato nell'ambito del progetto internazionale PULSE. 'Tutte le scuole, pubbliche o meno, possono offrire la possibilita' di frequentare la religione cattolica - si legge -. Tuttavia, ci sono molti in cui si stabilisce come norma. Lo scorso anno scolastico, il 55,4% degli studenti delle scuole spagnole ha frequentato la materia di religione, secondo i dati della Conferenza episcopale spagnola'. Il servizio evidenzia che in Spagna 'l'insegnamento religioso trova il suo spazio, soprattutto nell'educazione concertata'. 'Secondo le Scuole Cattoliche, sei scuole su dieci convenzionate in Spagna appartengono alla Chiesa - ricostruisce il servizio -. A loro volta, questi sono piu' del 15% del sistema educativo totale.

In effetti, la piu' alta percentuale di studenti che frequentano questa materia appartiene alla fase primaria in.

centri convenzionati e privati'. Col - Mad

(RADIOCOR) 27-04-25 19:32:38 (0440) 5 NNNN