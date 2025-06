Europa: contro il sovraffollamento carcerario alcuni Paesi dell'Ue esternalizzano - 2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 giu - 'L'idea non e' del tutto nuova - ricostruisce ancora il servizio -. Gia' tra il 2010 e il 2016 il Belgio aveva affittato 650 unita' a Tilburg, nei Paesi Bassi. Questo outsourcing e' stato terminato per vari motivi. Da un lato era relativamente costoso, dall'altro c'erano problemi pratici, ad esempio per quanto riguarda le visite familiari o il reinserimento nella societa''. Proprio i costi funzionerebbero da deterrente per portare avant la politica di esternalizzazione. Nel servizio si cita il progetto danese in Kosovo. E poi quello della Svezia che ha annunciato che ' avrebbe affittato 600 posti di detenzione in Estonia'. In Austria 'si deve lottare soprattutto con la carenza di personale nei centri di detenzione, come ha gia' stabilito la Corte dei Conti nel marzo 2024. In generale, si diceva all'epoca, la situazione in Austria era peggiorata negli ultimi anni'.

