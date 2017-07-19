Europa: buone condizioni di vita Romania non bastano ad attirare nomadi digitali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 Nov - - L'ottima rete interne e i costi contenuti per una buona condizione di vita non bastano a richiamare i nomadi digitali in Romania. A descrivere questo scenario e' un servizio pubblicato su Osservatorio Balcani Caucaso e Transeuropa nell'ambito del progetto internazionale PULSE.

Nel servizio si parla del fatto che la Romania 'sulla carta sarebbe un'ottima meta per i nomadi digitali, cioe' per le persone che possono lavorare interamente da remoto dall'estero per aziende o committenti basati in altri Paesi'.

Anche perche' 'secondo il VisaGuide Digital Nomad Index 2025 - una classifica di 55 paesi che tiene conto di vari fattori come la velocita' di Internet, le condizioni fiscali e i requisiti per i visti - la Romania sarebbe addirittura il settimo paese piu' ospitale al mondo per i nomadi digitali, piu' di altre mete popolari come il Portogallo, la Grecia o la Croazia'. Oltre al fatto che l'accesso a internet e' rapido ed economico. 'Nonostante questo, la maggior parte degli stranieri che lavora a distanza in Romania non ha fatto richiesta di questo visto, accontentandosi forse di sfruttare la liberta' di circolazione in vigore all'interno dell'UE - si legge -. A differenza di altri Paesi europei, negli ultimi anni non e' stato osservato un aumento della presenza di nomadi digitali in Romania, mentre in Grecia, per esempio, i visti concessi a nomadi digitali sono passati da 136 nel 2023 a 2200 nel 2024'.

