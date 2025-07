Europa: agroecologia, i Paesi dell'Ue ripartono dalle campagne -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 lug - Il servizio racconta anche quello che avviene nel contesto dei Paesi dell'Ue. 'Si passa dalla Francia dove ci sono diversi progetti tra cui quello denominato Fattoria per gatti dove si sperimenta l'agricoltura sintropica, 'un metodo rigenerativo che imita i sistemi forestali naturali per costruire paesaggi fertili e biodiversi', per continuare con il caso della Germania e il Sieben Linden Ecovillage sta aumentando il suo lavoro agroforestale di lunga data'. Altri esempi si registrano in Ungheria dove in alcuni centri si combinano alberi da frutto con specie adattate al clima. C'e' anche il caso spagnolo.

'Secondo la Revista Espanola de Estudios Agrosociales y Pesqueros, l'agricoltura biologica in Spagna 'cresce a ritmo sostenuto dalla fine degli anni '90' - ricostruisce il servizio -, favorita dall'interesse dei consumatori verso prodotti sani, privi di contaminazioni, e da una crescente consapevolezza ambientale. Alla fine del 2023, la superficie agricola utile (SAU) destinata alla produzione biologica ha raggiunto 2.991.881 ettari, con un incremento del 12% rispetto all'anno precedente. Se si considerano anche le foreste biologiche non agricole, il totale arriva a 3.161.038 ettari'.

Le colture piu' estese sono frutta secca (310.096 ettari), uliveti (292.868), cereali per la produzione di grano (261.924) e vigneti (166.285). Le regioni piu' attive sono Andalusia (1,5 milioni di ettari), Castiglia-La Mancia, Catalogna, Estremadura, Murcia e Aragona.

