Eurogruppo: Pierrakakis, il "formato" delle riunioni a 6 e' temporaneo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 16 feb - Il presidente dell'Eurogruppo Kyriakos Pierrakakis al termine della riunione dei ministri finanziari dell'area euro ha indicato che il ministro tedesco Lars Klingbeil ha informato i colleghi sull'iniziativa dei sei responsabili delle finanze (Germania, Francia, Italia, Spagna, Olanda e Polonia) di dar vita a tale 'formato' di riunioni per il confronto sulle principali scelte europee di politica finanziaria ed economica. Pierrakakis ha tenuto a rilevare che l'informazione data da Klingbeil include il fatto che si tratta di un formato (format in inglese) di discussione 'temporaneo'. Sulle riunioni separate da quelle ufficiali e formali, c'e' sempre molta suscettibilita' da parte dei Paesi che non fanno parte di "formati" di discussione e confronto per la messa a punto di posizioni comuni.

