Eurogruppo: Kukies, non convinti soluzione eurobond, ma bene proposte Commissione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 10 mar - Kukies ha aggiunto che la discussione sui metodi di finanziamenti, sulla quale la Germania 'e' aperta' e' 'in movimento': 'Il nostro giudizio dipendera' dalle proposte specifiche, dall'esatta formulazione della Commissione perche' finora abbiamo discusso di termini generali. Noi siamo costruttivi, cambiare le regole e' una cosa, ma dobbiamo mostrare anche al mondo che l'Europa e' tornata non solo per creare spazio di bilancio ma anche per rilanciare la competitivita', che e' l'altra faccia della medaglia'. Lo spazio di bilancio per tali spese 'sara' sostenibile se aumentiamo la competitivita' dell'economia e la crescita'.

