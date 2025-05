Eurogruppo: Giorgetti di nuovo sotto pressione per mancata ratifica trattato (fonti) - RPT

Roma non cambia posizione, +++Srb+++ solleva tema stabilita' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 12 mag - Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e' stato di nuovo messo sotto pressione alla riunione dell'Eurogruppo per la mancata ratifica del trattato del Meccanismo europeo di stabilita'.

Lo hanno indicato fonti europee informate sull'andamento della discussione tra i ministri, secondo le quali non c'e' da registrare nulla di nuovo nella posizione italiana e che non ci si aspetta che entro giugno, quando si riuniranno i ministri in qualita' di 'governatori' del Mes, l'Italia ratifichi. L'Italia e' il solo paese a non aver ratificato il trattato che introduce delle modifiche, una delle quali riguarda la stabilita' del sistema bancario dell'Eurozona perche' il Mes avra' il compito di fungere da strumento di ultima istanza per la risoluzione delle banche. Stando alle stesse fonti il ministro Giorgetti non si sarebbe dichiarato ottimista sulla possibilita' che l'Italia cambi posizione. La ratifica deve passare da un voto del parlamento e non c'e' la maggioranza per approvarla. FdI e Lega sono contrarie al Mes.

La mancata ratifica rende di fatto impossibile l'uso del Mes per altri scopi compresa l'eventualita' di usarlo come fonte di finanziamento per la difesa a livello europeo. Oggi +++l'Autorita' della risoluzione Banca (Single Resolution Board) ha indicato che tutti gli stati devono ratificare il trattato Mes perche' 'avere fonti di finanziamento adeguate in caso di crisi e' piu' importante che mai in questi tempi volatili'.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

