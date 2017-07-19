Esperia: acquisita BBH Italia in segmento asili nido e scuole infanzia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 gen - "Siamo leader riconosciuti nel settore privato e collaboriamo con numerosi enti pubblici in diverse citta'; l'operazione non solo consolida questa posizione, ma crea nuove condizioni per accelerare il percorso di espansione fino al 2030. La nostra visione strategica e' diventare il principale operatore europeo nel segmento privato dell'educazione della prima infanzia", aggiunge la fondatrice. La nuova entita' combinata, con un fatturato di 27 milioni, controllera' 63 strutture distribuite in sette regioni (Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Toscana e Veneto), con uno staff di oltre 800 persone e una capacita' di accoglienza di circa 3.400 bambini al giorno. "Uniremo la nostra competenza nel settore della formazione a una sana gestione economico-finanziaria", spiega Foti. I miglioramenti di redditivita' saranno ottenuti ottimizzando i sistemi informativi gestionali di Esperia per la gestione centralizzata di clienti, contabilita' e personale, e ampliando l'offerta di servizi e prodotti innovativi, dalla piattaforma App Crescere Insieme ai corsi di formazione.

Esperia ha formalizzato un piano aziendale che prevede la gestione di 80-100 proprieta' e la generazione di ricavi per oltre 40 milioni entro il 2030, con margini ebitda del 16-17%. La crescita sara' realizzata attraverso un mix di acquisizioni, nuove aperture e partnership strategiche.

L'acquisizione di 24 centri da Busy Bees avra' un impatto positivo su occupazione e sviluppo territoriale: l'apertura di nuove strutture nell'ambito del piano 2025-2030 offrira' nuove opportunita' professionali nell'educazione della prima infanzia. Esperia continuera' l'impegno nel coordinamento con istituzioni pubbliche, aziende partner e universita', promuovendo la ricerca applicata e l'innovazione nel settore dell'educazione della prima infanzia.

com-bab

(RADIOCOR) 17-01-26 17:02:17 (0414) 5 NNNN