Enac: con Aviazione civile Uk accordo per sviluppare mobilita' aerea avanzata

D'Orsogna: 'Sinergia strategica' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 feb - Enac, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, comunica che oggi a Londra e' stato siglato un accordo di cooperazione con l'Aviazione civile britannica - UK CAA per lo sviluppo della mobilita' aerea avanzata e innovativa. La dichiarazione di intenti, informa una nota, e' stata sottoscritta dal direttore generale dell'Enac, Alexander D'Orsogna, e da Giancarlo Buono, Group Director Safety & Airspace Regulation della UK CAA. L'obiettivo e' 'rafforzare l'armonizzazione tecnica e regolatoria e la condivisione di know-how tra le due Autorita' per favorire l'integrazione sicura delle nuove tecnologie AAM, IAM e UAS'.

