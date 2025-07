Emilia Romagna: welfare, oltre 5 milioni di euro per i caregiver -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 lug - Le risorse complessive in dettaglio ammontano a 2.325.000 euro e vengono suddivise tra le Ausl del territorio, per il 50% sulla base della popolazione residente di eta' uguale o superiore ai 18 anni e per il restante 50% sulla base della popolazione residente uguale o superiore ai 75 anni. Ogni ambito distrettuale definisce la propria programmazione specifica per le risorse del Fondo nazionale caregiver da destinare alle diverse tipologie di intervento, approvata nell'ambito dei Comitati di distretto. La Regione Emilia-Romagna e' stata la prima in Italia a riconoscere la figura del caregiver in quanto componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari, tutelandone i bisogni. Con la legge regionale 'Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare' n. 2 del 28 marzo 2014, che riconosce il ruolo sociale del caregiver familiare e si pone l'obiettivo di formare e offrire supporto alle attivita' di assistenza prestate gratuitamente da familiari ed amici a persone non autosufficienti. Successivamente, con un'altra legge, la n.5 del 30 maggio 2024, e' stato creato un Fondo regionale, che quest'anno per la prima volta viene alimentato. "I caregiver familiari sono persone che si prendono cura in modo continuativo - anche per piu' di 20 ore alla settimana - a titolo non professionale e gratuito, di una persona cara affetta da malattia cronica, con disabilita', o con un qualsiasi altro bisogno di assistenza a lungo termine; oppure di anziani gravemente non autosufficienti e persone con disturbi psichici o malattie neurodegenerative". Le risorse finanziate dal Fondo nazionale sono destinate a interventi di sostegno e sollievo ai caregiver che assistono persone in condizione di disabilita' gravissima, certificata ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del ministero del Lavoro del 26 settembre 2016, ai programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita. Diversi gli interventi previsti: strumenti di sostegno economico che riconoscono l'impegno assistenziale del caregiver (ad esempio, assegno di cura anziani, assegno di cura e di sostegno a persone con disabilita' gravissima e grave, contributo aggiuntivo per l'assistente familiare); interventi di sollievo domiciliare per garantire spazi di autonomia ai caregiver, ad esempio con la presenza settimanale o bisettimanale di alcune ore di personale qualificato al domicilio della persona assistita. E ancora, interventi di sollievo semi-residenziali e residenziali (accoglienza temporanea dell'assistito in struttura semiresidenziale e residenziale) e di supporto in situazioni complesse e di emergenza per il caregiver, come un rapido sostegno in caso di temporanea e imprevedibile indisponibilita' del caregiver per malattia o eventi non programmabili; poi interventi educativi, di affiancamento, tutoring, sostegno socio-relazionale.

