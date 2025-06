Emilia Romagna: 1 mln a imprese e professionisti per regolarita' contratti lavoro e parita' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 giu - La prima iniziativa della regione Emilia Romagna, per la regolarita' dei contratti di lavoro, ha una dotazione finanziaria di 100mila euro e restera' aperta fino al 31 dicembre 2026. La seconda iniziativa, sull'accompagnamento alla certificazione della parita' di genere, ha una dotazione finanziaria di 900mila euro e sara' aperta fino al 31 ottobre 2025, con la possibilita' di una sua riattivazione nel caso in cui non venissero utilizzate tutte le risorse finanziarie. Le domande di contributo dovranno essere presentate utilizzando le piattaforme digitali messe a disposizione da Unioncamere Emilia-Romagna. Le imprese potranno presentare la domanda di contributo per entrambe le misure agevolative, ma non sono previsti contributi per il mantenimento della certificazione gia' ottenuta. E' previsto un cofinanziamento per l'ottenimento della conformita' dei contratti d'impiego, che attestano la regolarita' retributiva e contributiva dei datori di lavoro. Il contributo regionale copre fino al 25% dei costi dei diritti di segreteria e fino al 90% dei costi del professionista che gestisce la pratica, con un limite di 4mila euro. Sara' agevolato l'ottenimento delle asseverazioni ottenute nel periodo 1 gennaio 2025 - 31 dicembre 2026. Il secondo bando prevede il cofinanziamento per l'acquisizione di servizi di assistenza tecnica e accompagnamento e per la certificazione della parita' di genere, rilasciata in base alle prassi di riferimento emanate dall'ente italiano di normazione (Uni), che forniscono le linee guida sul sistema di gestione per la parita' di genere nelle organizzazioni. Il contributo regionale copre l'80% della spesa ammessa, con un limite massimo di 12mila euro.

