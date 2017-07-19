Dati
            Notizie Radiocor

            Edison Next: attiva prima parte nuova rete teleriscaldamento a Romano di Lombardia

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 dic - - Edison Next, societa' del Gruppo Edison che accompagna clienti e territori nel loro percorso di transizione energetica, ha attivato la prima parte della nuova rete dell'impianto di teleriscaldamento a Romano di Lombardia (Bergamo) erogando calore alle prime utenze allacciate in via Duca d'Aosta, viale Dante Alighieri e via Monsignor Rossi. E' previsto che i lavori vengano conclusi entro il 2026.

            Il nuovo impianto di teleriscaldamento consentira', a regime, una riduzione delle emissioni in atmosfera di circa il 37%, pari a circa 4.000 tonnellate di CO2 all'anno, e garantira' un risparmio sulla spesa di riscaldamento delle utenze tra il 10% e il 20% rispetto ai costi attualmente sostenuti, anche grazie al venir meno della necessita' di riqualificare e manutenere le centrali termiche delle singole utenze che verranno sostituite dal nuovo impianto di teleriscaldamento.

            Il progetto prevede la realizzazione di circa 10 km di rete di distribuzione di energia termica, destinata a coprire le necessita' di riscaldamento e acqua sanitaria di utenze pubbliche, residenziali e del terziario, soddisfacendo un fabbisogno termico annuo complessivo pari a quasi 20 GWh, corrispondente ai consumi di circa 2.100 famiglie. I lavori, avviati nel 2024, hanno permesso di completare gia' circa 5 km di rete e di avviare l'erogazione di calore alle prime utenze attivate, tra cui realta' strategiche per il territorio, come scuole e la struttura di assistenza socio-sanitaria Opere Pie Riunite.

            com-rmi.

            (RADIOCOR) 06-12-25 12:27:52 (0231)ENE,UTY 5 NNNN

              
