Edilizia: in 2024 fatturato costruzioni legno stabile a 2,3 mld con Pnrr -2

Da decarbonizzazione spinta in 2026 per settore (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 dic - Nel 2024, secondo l'Osservatorio sull'Edilizia in Legno 2025, aumentata anche la quota di edifici consegnati 'al grezzo' al 31%, mentre il 48% e' stato realizzato al grezzo avanzato e il 21% e' stato consegnato chiavi in mano, a testimonianza di una filiera fortemente coinvolta nei grandi appalti pubblici. Il 2025, secondo l'Osservatorio di Filiera Legno, restituira' risultati che andranno ad amplificare ulteriormente tale cambiamento. La spinta del Pnrr generera' un aumento atteso degli investimenti pubblici pari a circa il 18%, mentre il settore residenziale potrebbe, secondo l'analisi dei questionari compilati dalle imprese associate, diminuire di circa il 10%. Da segnalare che studentati, RSA e strutture turistiche continuano a mostrare una domanda vivace, sostenuta da nuovi standard progettuali e da un crescente interesse verso edifici ibridi, tecnologicamente avanzati e a ridotto impatto ambientale. La Federazione sottolinea come, nel 2025, le opere pubbliche potrebbero arrivare a rappresentare fino al 60% del fatturato complessivo del comparto, confermando lo spostamento del baricentro verso il settore pubblico. A partire dal 2026, la "progressiva decarbonizzazione del patrimonio edilizio esistente, e in parallelo l'adozione della Legge Europea sul Clima, che conferma l'obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas serra del 90% entro il 2040 (rispetto ai livelli del 1990), potra' divenire un perno su cui ampliare la diffusione delle soluzioni costruttive in legno - spiega l'analisi - contribuendo a configurare il settore edile come un bacino di carbonio in grado di mitigare il riscaldamento climatico".

