Edilizia: efficienza energetica, 44% case italiane in classi peggiori in 2024 (Saie) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 set - A livello regionale nel 2024 il maggior numero di Ape di classe F e G si riscontrano in Toscana e Lazio (entrambi al 59%), seguite da Molise (57%) Basilicata (55%), Umbria (54%), Liguria e Calabria (entrambe al 53%). Ai primi posti delle regioni piu' virtuose, guardando alla somma delle classi A, si collocano i territori al Nord come le province autonome di Trento e Bolzano (rispettivamente al 23% e 21%), Valle d'Aosta (20%), Lombardia (19%) e Veneto (18%). A livello provinciale si trovano piu' edifici nelle classi energetiche F e G nelle province di Rieti (73%), Enna (69%), Frosinone (66%), Massa e Carrara (66%), Pistoia (63%). Si trovano invece piu' immobili appartenenti alle classi A nelle province di Brescia (27%), di Ascoli Piceno (25%) Bergamo (23%), Bari (22%), Como e Verona (entrambe al 21%).

