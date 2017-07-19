E21: indice Pmi manifatturiero sale a 49,5 punti a gennaio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 feb - A gennaio migliora l'andamento dell'attivita' manifatturiera nell'Eurozona. L'indice Pmi, elaborato da S&P Global raccogliendo le opinioni dei responsabili acquisti delle aziende del settore, e' salito a 49,5 punti dai 48,8 di dicembre. L'indice sfiora la soglia dei 50 punti che distingue una fase di contrazione da una di espansione.

Commentando i dati Pmi, Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank, ha dichiarato: "Si possono vedere dei progressi nel settore manifatturiero, ma a passo di lumaca. Dopo il calo di dicembre, la produzione e' salita appena ad inizio anno, continuando praticamente la fase di crescita osservata tra la primavera e l'autunno scorsi. Il flusso di ordini non e' stato di grande aiuto poiche' si e' contratto, anche se non altrettanto drasticamente che a fine anno. In questo preciso momento e' difficile capire cosa potrebbe porre fine all'esaurirsi delle scorte che rende improbabile una ripresa nel breve termine. Eppure, rispetto alle prospettive di espansione della produzione, le aziende sono piu' ottimiste di quanto lo fossero a dicembre".

com-vmg

(RADIOCOR) 02-02-26 10:12:43 (0222) 5 NNNN